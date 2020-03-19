Установи Автономный пожарный извещатель



Одним из наиболее эффективных средств по предупреждению гибели людей от пожаров считается автономный пожарный извещатель.



Это устройство реагирует на дым еще на стадии возгорания, когда потушить огонь можно подручными средствами, накрыв плотным покрывалом, вылив стакан воды или засыпав землей из цветочного горшка. Дым при возгорании поднимается вверх и скапливается у потолка, а потом опускается вниз. Поэтому эффективней установить пожарный извещатель на потолке, причем сделать это можно самостоятельно.

Всего одного извещателя в комнате достаточно, чтобы оповестить и разбудить даже крепко спящего человека. Для семей, в которых есть маленькие дети, специально изготовлены устройства с функцией постепенного нарастания звука, чтобы не напугать ребенка. Также автономные извещатели не требуют прокладки специальных линий пожарной сигнализации и применения дополнительного оборудования. Минимум раз в год требуется менять батарейки. И периодически, как минимум раз в полгода, снимать и продувать камеру с оптико-электронным датчиком пылесосом, чтобы избежать ложных срабатываний от осевшей на него пыли.

Что же касается цены на извещатель, в среднем она составляет несколько сотен рублей. Это неизмеримо меньше по сравнению с потерями от самого маленького пожара. Установив датчик в своем жилье, вы можете быть уверены, что сохраните не только имущество, но и жизни близких вам людей.





Помните действия в случае пожара:

- Сообщите по телефону"101" или "112"

- Примите меры по эвакуации людей, имущества.

- По возможности приступите к тушению пожара.

Соблюдайте требования пожарной безопасности!

ОНДиПРпо Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.