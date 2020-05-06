Акция «Свеча памяти» – соблюдайте осторожность!
Приближается День Победы. Ежегодная патриотическая акция «Свеча памяти» в этом году сменит свой привычный формат. В память жертв Великой Отечественной Войны свечи зажгутся в окнах домов участников акции.
ОНД и ПР по Чановскому району напоминает гражданам требования пожарной безопасности, чтобы зажженные свечи в домах и квартирах не привели к пожару :
- устанавливайте свечи на устойчивое основание,
- уберите подальше от планируемого места установки свечи горючие материалы (шторы, занавески и т.д.)
- если Вы будете держать свечу в
руках, под свечой держите носовой платок, чтобы горячий воск не попал на кожу,
и вы инстинктивно не дернули рукой и не уронили горящую свечу на одежду;
- не оставляйте детей одних в комнатах с горящими свечами и не доверяйте самим зажигать свечи;
- не зажигайте вместо свечей легковоспламеняющиеся предметы и жидкости, например, целлулоидные игрушки, спички и зажигалки;
- в случае загорания одежды быстро скиньте ее, постарайтесь потушить огнетушителем или накройте плотным материалом;
При возникновении пожара незамедлительно сообщайте об этом по телефону 101 или 112.
ОНД и ПР по Чановскому району