Акция «Свеча памяти» – соблюдайте осторожность!

Приближается День Победы. Ежегодная патриотическая акция «Свеча памяти» в этом году сменит свой привычный формат. В память жертв Великой Отечественной Войны свечи зажгутся в окнах домов участников акции.

ОНД и ПР по Чановскому району напоминает гражданам требования пожарной безопасности, чтобы зажженные свечи в домах и квартирах не привели к пожару :

- устанавливайте свечи на устойчивое основание,

- уберите подальше от планируемого места установки свечи горючие материалы (шторы, занавески и т.д.)

- если Вы будете держать свечу в руках, под свечой держите носовой платок, чтобы горячий воск не попал на кожу, и вы инстинктивно не дернули рукой и не уронили горящую свечу на одежду;

- не оставляйте детей одних в комнатах с горящими свечами и не доверяйте самим зажигать свечи;

- не зажигайте вместо свечей легковоспламеняющиеся предметы и жидкости, например, целлулоидные игрушки, спички и зажигалки;

- в случае загорания одежды быстро скиньте ее, постарайтесь потушить огнетушителем или накройте плотным материалом;



При возникновении пожара незамедлительно сообщайте об этом по телефону 101 или 112.

ОНД и ПР по Чановскому району