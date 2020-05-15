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Не оставляйте детей без присмотра!

 

Ежегодно на территории Чановского района происходят пожары по причине детской шалости с огнем. В результате пожаров повреждаются жилые дома и постройки, дети получают травмы. 

В целях недопущения пожаров, гибели и травмирования на них детей Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району  обращается к родителям и взрослому населению:

      Родители должны   рассказывать детям чем опасны игры с огнем и научить их правильному поведению при пожаре :   
- не оставляйте на виду спички, зажигалки;    
- не доверяйте маленьким детям присматривать за топящимися печами и нагревательными приборами, пользоваться газовыми приборами;
- не оставляйте детей одних в домах и квартирах;    
- не оставляйте включенными в сеть электробытовые приборы;
- не включайте в одну розетку несколько мощных электропотребителей;
- соблюдайте правила эксплуатации газовых плит, колонок, отопительных печей;
- будьте всегда осторожны с огнем, избегайте случаев его открытого применения.

Оставляя детей одних даже на небольшой промежуток времени не запирайте дома и квартиры снаружи, так как в случае какой-то чрезвычайной ситуации у находящихся внутри не будет возможности покинуть опасное место.

За прошедшую неделю на территории Новосибирской области по причине оставления детей без должного присмотра,  к сожалению, на водных объектах  погибло два ребенка в возрасте до 10 лет.

Уважаемые родители и опекуны не оставляйте своих чад без должного присмотра на протяжении всего купального сезона, и проводите разъяснительные беседы с детьми о правилах поведения на открытой воде!

 

ОНД и ПР  по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России

по Новосибирской области 

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