Не оставляйте детей без присмотра!
Ежегодно на территории Чановского района происходят пожары по причине детской шалости с огнем. В результате пожаров повреждаются жилые дома и постройки, дети получают травмы.
В целях недопущения пожаров, гибели и травмирования на них детей Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району обращается к родителям и взрослому населению:
Родители
должны рассказывать детям чем опасны игры с огнем и
научить их правильному поведению при пожаре :
- не оставляйте на виду спички, зажигалки;
- не доверяйте маленьким детям присматривать за топящимися печами и нагревательными приборами, пользоваться газовыми приборами;
- не оставляйте детей одних в домах и квартирах;
- не оставляйте включенными в сеть электробытовые приборы;
- не включайте в одну розетку несколько мощных электропотребителей;
- соблюдайте правила эксплуатации газовых плит, колонок, отопительных печей;
- будьте всегда осторожны с огнем, избегайте случаев его открытого применения.
Оставляя детей одних даже на небольшой промежуток времени не запирайте дома и квартиры снаружи, так как в случае какой-то чрезвычайной ситуации у находящихся внутри не будет возможности покинуть опасное место.
За прошедшую неделю на территории Новосибирской области по причине оставления детей без должного присмотра, к сожалению, на водных объектах погибло два ребенка в возрасте до 10 лет.
Уважаемые родители и опекуны не оставляйте своих чад без должного присмотра на протяжении всего купального сезона, и проводите разъяснительные беседы с детьми о правилах поведения на открытой воде!
ОНД и ПР по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России
по Новосибирской области