Не оставляйте детей без присмотра!

Ежегодно на территории Чановского района происходят пожары по причине детской шалости с огнем. В результате пожаров повреждаются жилые дома и постройки, дети получают травмы.

В целях недопущения пожаров, гибели и травмирования на них детей Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району обращается к родителям и взрослому населению:

Родители должны рассказывать детям чем опасны игры с огнем и научить их правильному поведению при пожаре :

- не оставляйте на виду спички, зажигалки;

- не доверяйте маленьким детям присматривать за топящимися печами и нагревательными приборами, пользоваться газовыми приборами;

- не оставляйте детей одних в домах и квартирах;

- не оставляйте включенными в сеть электробытовые приборы;

- не включайте в одну розетку несколько мощных электропотребителей;

- соблюдайте правила эксплуатации газовых плит, колонок, отопительных печей;

- будьте всегда осторожны с огнем, избегайте случаев его открытого применения.

Оставляя детей одних даже на небольшой промежуток времени не запирайте дома и квартиры снаружи, так как в случае какой-то чрезвычайной ситуации у находящихся внутри не будет возможности покинуть опасное место.

За прошедшую неделю на территории Новосибирской области по причине оставления детей без должного присмотра, к сожалению, на водных объектах погибло два ребенка в возрасте до 10 лет.

Уважаемые родители и опекуны не оставляйте своих чад без должного присмотра на протяжении всего купального сезона, и проводите разъяснительные беседы с детьми о правилах поведения на открытой воде!

ОНД и ПР по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России

по Новосибирской области