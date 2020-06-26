В целях профилактики детского травматизма на дорогах, во время летних школьных каникул, Госавтоинспекцией Чановского района в период с 01 июля по 31 августа 2020 года, будет проводиться комплекс оперативно-профилактических мероприятий «Внимание каникулы!».

За 5 месяцев 2020 года, на территории Новосибирской области зарегистрировано 94 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, в результате которых 5 детей погибло и 98 травмированы. В этот период внимание сотрудников ГИБДД будет приковано к юным участникам дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции будут следить за недопущением нарушений правил дорожного движения маленькими пешеходами, а так же правил перевозке детей. Уважаемые родители каникулы - это такой период, когда всем детям хочется больше гулять и играть на улице, и не исключено, что любая прогулка может быть связана с дорогой. Дети очень подвижны и любознательны. Играя на улице, часто бывают невнимательными и беспечными. Не всегда осознавая опасные последствия от шалостей на проезжей части, нарушая правила дорожного движения, они нередко становятся участниками и жертвами дорожно-транспортных происшествий. Во время каникул необходимо использовать любую возможность напомнить ребенку о ПДД. Не оставляйте детей без присмотра на улице, не разрешайте им играть вблизи проезжей части. Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного движения. И не забывайте, что личный пример — самая доходчивая форма обучения. Перевозите ребенка на заднем сидении, пристегнутым ремнем безопасности или в детском удерживающем устройстве. Также обращаемся и к водителям о необходимости быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, парков и скверов, детских площадок, и мест расположения детских учреждений. Заметив ребенка впереди своего автомобиля на проезжей части, обочине или тротуаре, - принимайте все меры предосторожности. Не маневрируйте, а заранее снижайте скорость вплоть до остановки автомобиля при необходимости. Не подвергайте жизни детей опасности.

Помните: строгое соблюдение правил дорожного движения – основа безопасности на дорогах!