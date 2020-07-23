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ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОЖАРУ

 

22.07.2020  года в 12 час   19 мин.  произошел пожар грубых кормов  в процессе его транспортировки на автодороге 1037 км. трассы «Иртыш» Р-254.   В результате происшедшего пожара огнем уничтожено 20 тюков сена на площади 90 кв.м. Причина пожара явилась искра из выхлопной трубы трактора МТЗ-82.     

ОНД и ПР  по Чановскому району УНД и ПР  ГУ МЧС  России по НСО обращает внимание граждан и руководителей предприятий   на строгое соблюдение мер пожарной безопасности.

Период вывоза грубых кормов с полей в места его хранения сопровождается возникающими пожарами . В результате происходящих пожаров уничтожаются грубые корма, повреждается техника. Причинами пожаров, происходящих в период транспортировки сена, является неисправность автотракторной техники или неосторожное обращение с огнем, в том числе  при  курении.

  В соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ  .

В период     заготовки  кормов запрещается:

а) курить вне  специально  оборудованных  мест  и  производить работы с применением открытого огня   возле скирд сена и соломы;

б) использовать  в  работе  уборочные  агрегаты  и  автомобили (моторную технику), имеющие неисправности, которые могут  послужить

причиной пожара;

в) использовать  в  работе  уборочные  агрегаты  и  автомобили (моторную технику) без капотов или с открытыми  капотами,  а  также

без защитных кожухов;

г) использовать  в  работе  уборочные  агрегаты  и  автомобили (моторную  технику)  без  искрогасителей,  за  исключением  случаев

применения системы нейтрализации отработанных газов,  а  также  без первичных средств пожаротушения;

д) выжигать пыль в радиаторах двигателей уборочных агрегатов и автомобилей  (моторной  техники)  паяльными  лампами  или   другими

способами;

е) заправлять  уборочные  агрегаты  и   автомобили   (моторную технику) в полевых условиях вне специальных площадок, оборудованных

средствами пожаротушения и освещенных в ночное время.

 Транспортные  средства  при  подъезде к скирдам  , штабелям  и  навесам,  где  хранятся  грубые  корма      должны   быть   обращены   стороной,   противоположной направлению   выхода   отработанных   газов   из  выпускных  систем двигателей,  иметь  исправные искрогасители, за исключением случаев применения    системы    нейтрализации    отработанных   газов,   и останавливаться от скирд   на расстоянии не менее 3 метров.  

Запрещается  курение    на сенокосных угодьях.

Так же необходимо соблюдать меры пожарной безопасности при его транспортировке, связанные с осторожностью при обращении согнем при курении (не бросайте непотушенные спички и окурки).  

 Уважаемые жители Чановского района. При необдуманном разведении или пользовании огнем Вы ставите под угрозу чью-то жизнь и имущество граждан.    Напоминаем, что в соответствии с Российским законодательством за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.

 

При возникновении пожара немедленно звоните

по телефону службы спасения «101», «112»

четко сообщите, что горит, адрес и свою фамилию.

Соблюдайте требования  пожарной безопасности!

ОНД и ПР   по Чановскому району УНД и ПР  ГУ МЧС России по Новосибирской области.

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