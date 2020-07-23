ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОЖАРУ

22.07.2020 года в 12 час 19 мин. произошел пожар грубых кормов в процессе его транспортировки на автодороге 1037 км. трассы «Иртыш» Р-254. В результате происшедшего пожара огнем уничтожено 20 тюков сена на площади 90 кв.м. Причина пожара явилась искра из выхлопной трубы трактора МТЗ-82.

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по НСО обращает внимание граждан и руководителей предприятий на строгое соблюдение мер пожарной безопасности.

Период вывоза грубых кормов с полей в места его хранения сопровождается возникающими пожарами . В результате происходящих пожаров уничтожаются грубые корма, повреждается техника. Причинами пожаров, происходящих в период транспортировки сена, является неисправность автотракторной техники или неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении.

В соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ .

В период заготовки кормов запрещается:

а) курить вне специально оборудованных мест и производить работы с применением открытого огня возле скирд сена и соломы;

б) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику), имеющие неисправности, которые могут послужить

причиной пожара;

в) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) без капотов или с открытыми капотами, а также

без защитных кожухов;

г) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) без искрогасителей, за исключением случаев

применения системы нейтрализации отработанных газов, а также без первичных средств пожаротушения;

д) выжигать пыль в радиаторах двигателей уборочных агрегатов и автомобилей (моторной техники) паяльными лампами или другими

способами;

е) заправлять уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) в полевых условиях вне специальных площадок, оборудованных

средствами пожаротушения и освещенных в ночное время.

Транспортные средства при подъезде к скирдам , штабелям и навесам, где хранятся грубые корма должны быть обращены стороной, противоположной направлению выхода отработанных газов из выпускных систем двигателей, иметь исправные искрогасители, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработанных газов, и останавливаться от скирд на расстоянии не менее 3 метров.

Запрещается курение на сенокосных угодьях.

Так же необходимо соблюдать меры пожарной безопасности при его транспортировке, связанные с осторожностью при обращении согнем при курении (не бросайте непотушенные спички и окурки).

Уважаемые жители Чановского района. При необдуманном разведении или пользовании огнем Вы ставите под угрозу чью-то жизнь и имущество граждан. Напоминаем, что в соответствии с Российским законодательством за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.

При возникновении пожара немедленно звоните

по телефону службы спасения «101», «112»

четко сообщите, что горит, адрес и свою фамилию.

Соблюдайте требования пожарной безопасности!

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.