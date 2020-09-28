Госавтоинспекция уделяет особое внимание профилактике правонарушений, связанных с выездом на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, поскольку ДТП, произошедшие по этой причине, характеризуются наиболее тяжелыми последствиями.

Выезд на полосу встречного движения всегда является достаточно опасным маневром, а в тех местах, где такой выезд запрещен правилами, он чрезвычайно опасен.

Как показывает анализ происшествий, выезду на полосу встречного движения предшествует ряд других нарушений: управление в состоянии опьянения, превышение скоростного режима и, соответственно, потеря управления. В соответствии с частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

В целях профилактики нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу встречного движения Госавтоинспекцией района, 28 и 29 сентября, будет проведено оперативно - профилактическое мероприятие «Встречная полоса».

Госавтоинспекция обращается ко всем водителям с просьбой строго соблюдать правила дорожной безопасности и помнить, что практически любой выезд на полосу встречного движения является маневром, представляющим опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения.