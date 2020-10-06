С 1 января 2021 года новые Правила противопожарного режима в Российской Федерации

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. №1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации , которые вступают в силу с 1 января 2021года.

Настоящие Правила устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

В целях соблюдения требований пожарной безопасности гражданами, должностными лицами организаций и предприятий, органами местного самоуправления, индивидуальными предпринимателями на территории Чановского района отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новосибирской области предлагает Вам ознакомиться с данными Правилами.