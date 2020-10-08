Неисправные печи приводят к пожарам.

В связи с понижением температуры начался отопительный сезон, который характеризуется эксплуатацией печного отопления, как на твердом топливе, так и на газовом. В текущем году из-за неисправности или нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления произошло 7 пожаров. Данные пожары произошли в жилых домах и банях. Ежегодно на территории Чановского района происходит до 10 и более пожаров по данным причинам.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району призывает граждан неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности при устройстве эксплуатации печного отопления :

- У отопительной печи должен быть предтопочный лист размером не менее 0.5х0.7 м., без прогаров и повреждений, наличие которого защитит от возгорания горючие материалы на полу, в случае выпадения угля из топки,

- Отопительная печь должна иметь соответствующие разделки и отступки от горючих конструкций. Противопожарная разделка – утолщение стенки печи или дымового канала (трубы) в месте соприкосновения её с конструкцией здания, (обычно потолочным перекрытием) выполненной из горючего или трудно горючего материала.

Расстояние от внутренней поверхности трубы (дымохода) до сгораемой конструкции должно быть не менее 500мм, при защите металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм или штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке – не менее 380 мм.

Разделки и отступки необходимы для того, что бы в процессе эксплуатации печи от нагревшихся стен и труб не загорелись рядом расположенные строительные конструкции (перегородки, потолок, стены).

Не соблюдение гражданами данных требований нередко приводит к пожарам.

- Не доверяйте растопку малолетним детям, а также не храните спички в доступном для них месте.

- Распределите горючие материалы (вещи, мебель, дрова, уголь и т.п.) так, чтобы расстояние от печи до них было не менее 0.7 метров, а от топочных отверстий – не менее 1.25 м.

- Золу и шлак, удаляемую из топок проливайте водой и удаляйте в специально отведенное для них безопасное место.

- При обнаружении на металлических частях печи трещин, отсутствие предусмотренных конструкции щеколд, а также щелей образовавшихся в результате воздействия на металлические части печи высоких температур, обратитесь к квалифицированному специалисту с целью устранения данных недостатков.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо и другие горючие вещества на предтопочном листе;

- сушить вещи над печными плитами,

- применять для розжига печей бензин, керосин и другие горючие вещества, так как в результате этого происходит взрыв паров внутри печи;

- перекаливать печь;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.

С целью предупреждения пожара или взрыва от печей на газовом топливе :

· Нельзя разрешать включать и пользоваться газовыми приборами детям и лицам, незнакомым с устройством этих приборов.

• допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только квалифицированных специалистов;

• не привязывайте к газовым трубам, оборудованию и кранам веревки и не сушите вещи;

• снимая показания счетчика газа бытового нельзя подсвечивать циферблаты огнем;

• не оставляйте без присмотра и на ночь работающие газовые приборы; за исключением приборов которые оборудованы системой автоматики,

• нельзя поворачивать ручку крана газового ключами или клещами, стучать по горелкам, кранам и счетчикам тяжелыми предметами;

• не пользуйтесь газифицированными печами и газовыми колонками со слабой тягой в дымоходе;

• не пользуйтесь помещениями, в которых есть газовые приборы, для отдыха и сна;

• для большей безопасности следите, чтобы бытовой природный газ горел спокойно, без пропусков в пламени, которые приводят не только к накапливанию в помещении угарного газа, но и к порче горелочных приборов. Пламя должно быть фиолетово-голубого цвета, без желтоватого и оранжевого оттенка.

при возникновении пожара ЗВОНИТЬ: 101, 112

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

т. 23-567