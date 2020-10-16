По итогам 2020 года на территории Новосибирской области с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет произошло 229 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 9 детей погибли и 246 получили травмы. Из 12 погибших детей, один ребенок погиб в ДТП на территории Чановского района и 2 ребенка получили травмы.

Безопасность детей – это важный аспект, который нельзя оставлять без внимания. Это касается в первую очередь передвижения на автотранспорте.

Автомобильное удерживающее устройство для перевозки детей - необходимый атрибут, который в случае дорожно-транспортного происшествия способен сохранить жизнь ребенку или обеспечить безопасность при резком торможении или экстренном манёвре.

Детское удерживающее устройство, должно соответствовать росту и весу ребенка, при его покупке лучше проконсультироваться со специалистом. Важно, чтобы удерживающее устройство было правильно закреплено в салоне автомобиля, а ребёнок в нём, был, правильно пристегнут. Для этого на удерживающем устройстве располагаются соответствующие наклейки с размещением инструкции, на которой наглядно описывается правильный способ крепления.

Большинство экспертов предлагают сажать ребенка на самом безопасном месте в автомобиле - за водителем. При лобовом столкновении человек инстинктивно дергает руль в сторону, спасая себя и того, кто находится за ним. Некоторые детские удерживающие устройства позволяют перевозить ребенка и на переднем сиденье. Однако нужно помнить, что в этом случае необходимо в обязательном порядке отключить переднюю пассажирскую подушку безопасности.

В целях пресечения нарушений ПДД при перевозке детей пассажиров, в период с 19 по 23 октября на территории Чановского района пройдет специальное профилактическое мероприятие под условным названием «Детское Кресло». В ходе проведения мероприятия, инспектора ДПС, будут уделять особое внимание нарушениям правил перевозки детей в автомобиле.

Госавтоинспекция района призывает родителей со всей ответственностью отнестись к безопасной перевозке детей и помнить, что специальное удерживающее устройство способно снизить тяжесть последствий при дорожно-транспортном происшествии и сохранит жизнь вашего ребенка!

Госавтоинспекция Чановского района