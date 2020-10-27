По итогам 9 месяцев 2020 года на территории Новосибирской области зарегистрировано 1617 дорожно-транспортных происшествий, в которых 192 человека погибли и 1981 получили травмы различной степени тяжести. Проведенный анализ показывает, что не прекращаются случаи совершения ДТП с участием водителей и пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности.

Значительная часть погибших и пострадавших в ДТП, являются пассажиры транспортных средств. Основными видами ДТП, в которых пострадали люди, являются столкновения и опрокидывания.

В целях стабилизации обстановки с аварийностью, недопущения ДТП и снижения тяжести их последствий, на территории Чановского района, сотрудниками ГИБДД будет проведен комплекс целевых рейдов под условным названием: «Ремень Безопасности!». Мероприятия будут проводиться с 27 по 29 октября 2020 года.

Госавтоинспекция района рекомендует всем участникам дорожного движения неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району