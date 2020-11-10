Полицейские Чановского района предупредили водителей о недопустимости управления транспортом в нетрезвом состоянии

09.11.2020 года, находясь на маршруте патрулирования, инспекторы ГИБДД ОМВД России по Чановскому району проводили беседы с автомобилистами, напоминая им о необходимости строго соблюдать требования Правил дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции разъяснили водителям, что алкоголь влияет на сознание человека, восприятие окружающей обстановки, замедляет реакцию, не позволяет в должной мере контролировать ситуацию на дороге. Нередко это приводит к серьезным автоавариям.

Полицейские напоминали участникам движения об ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Кроме того в ходе проведения мероприятия автоинспекторы напомнили водителям о необходимости уделять повышенное внимание к детям-пешеходам и о необходимости соблюдения правил перевозки несовершеннолетних пассажиров.

Инспекторы ГИБДД вручили автомобилистам специальные буклеты, содержащие фотоизображения автомобилей, поврежденных в результате ДТП по вине нетрезвых водителей, и памятки, призывающие соблюдать ПДД и не садиться за руль в состоянии опьянения.