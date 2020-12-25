В ближайшие дни на территории Новосибирской области ожидается понижение температуры, в связи с чем Госавтоинспекция настоятельно рекомендует в сильные морозы не рисковать своей жизнью и здоровьем и, по возможности, воздержаться от дальних междугородних поездок. Если все же выезд необходим, важно запомнить некоторые правила, которые помогут избежать неприятностей в дороге.



Специалисты экстренных служб советуют при таких поездках водителям всегда брать с собой в дорогу термос с горячим питьем, чтобы избежать обморожения. Не лишними будут в багажнике одеяло, спички, тёплая обувь, аптечка и канистра с топливом. Перед поездкой необходимо ознакомиться с перечнем объектов дорожного сервиса на маршруте (площадки для кратковременной остановки автомобилей и отдыха, кемпинги, пункты питания, пассажирские автостанции и автовокзалы, АЗС и СТО), обязательно проверить уровень зарядки телефона, взять зарядное устройство, записать номера телефонов экстренных служб. И, безусловно, перед дальней поездкой необходимо провести полный осмотр автомобиля, проверить исправность всех узлов и агрегатов, а также уровень масла в двигателе и тормозной жидкости.



В зимний период экипажи ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения. Госавтоинспекция рекомендует сообщать о случаях поломки автомобилей или иных затруднительных ситуациях на автодорогах на единый номер экстренных служб 112 или обратиться к сотрудникам ГИБДД, которые постоянно патрулируют автодороги. Инспекторы ДПС постараются оказать людям, оказавшимся в затруднительном положении на дороге, всевозможное содействие, при необходимости помогут с вызовом медиков, технической службы или эвакуатора.

Также ГИБДД напоминает пешеходам, что водители из-за тумана или клубов выхлопных газов автомобилей не всегда имеют возможность вовремя заметить пеших участников дорожного движения, поэтому необходимо переходить проезжую часть в установленных местах, следуя по обочинам дороги, идти навстречу движению транспорта, использовать на одежде световозвращающие элементы.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району