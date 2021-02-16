В целях профилактики ДТП с участием пешеходов Госавтоинспекцией Чановского района в период с 08 по 12 февраля 2021 года на территории района проведены оперативно-профилактические мероприятия «Пешеходный переход». В рамках данного мероприятия сотрудники ГИБДД уделяли особое внимание пресечению таких нарушений ПДД как переход проезжей части в неустановленном месте, невыполнение водителями требований уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах: к административной ответственности привлечены 5 пешеходов, нарушивших Правила дорожного движения, а также 6 водителей, не предоставивших пешеходам преимущество в движении при проезде перекрестков и пересечении пешеходных переходов.

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к жителям района с просьбой о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения при переходе проезжей части:

- переходите дорогу только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора;

- прежде чем перейти дорогу, убедитесь, что переход будет для вас безопасен – внимательно оцените расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость, снимите наушники и капюшон, отвлекитесь от смартфона, сконцентрируйте 100 % своего внимания на дорогу;

- при передвижении в тёмное время суток обязательно пользуйтесь световозвращающими элементами.



ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району