В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, профилактики правонарушений в сфере организации пассажирских перевозок, в период с 20 по 23 апреля, сотрудниками Госавтоинспекции Чановского района и 2-МОЭТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, проведен контроль законности осуществления пассажирских перевозок.

Так в ходе проведения данного мероприятия, была организована сплошная проверка пассажирского транспорта на закрепленной территории. При проведении проверок сотрудниками Госавтоинспекции осуществлялся фото-видеоконтроль. За время проведения данного мероприятия, было выявлено более 20 нарушения в сфере организации пассажирских перевозок.