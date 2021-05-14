По итогам 2020 года на территории Новосибирской области зарегистрировано 2158 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых погибли 299 человек и ранено 2606 человек. Проведенный анализ показывает, что не прекращаются случаи совершения ДТП с участием пешеходов, по причине превышения скоростного режима, выезда в нарушение ПДД на сторону проезжей части, предназначенную для встречного движения, с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения: так за 12 месяцев 2020 года на территории региона с водителями в состоянии опьянения зарегистрировано 223 ДТП, в результате которых погибло 64 и ранено 268 человек. Особую озабоченность вызывает количество дорожно-транспортных происшествий, а также тяжесть их последствий на трассах федерального и регионального значения.

В целях стабилизации обстановки с аварийностью, недопущения ДТП и снижения тяжести их последствий Госавтоинспекцией района в период с 14 по 18 мая проводятся профилактические мероприятия «Трасса» и «Нетрезвый водитель». Задачей данных мероприятий является формирование у водителей устойчивых навыков дисциплинированного поведения и стабилизация дорожно-транспортной обстановки, в зоне особого контроля сотрудников Госавтоинспекции окажутся водители, управляющие транспортными средствами в состоянии опьянения, превышающие скоростной режим и выезжающие на полосу встречного движения. При несении службы автоинспекторы также уделят внимание нарушениям правил перевозки детей в автомобилях.

Госавтоинспекция Чановского района напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения, а также напоминает, что в настоящее время за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За такое же нарушение, совершенное повторно, водителя могут привлечь к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы до двух лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет.

Также Госавтоинспекция района просит граждан сообщать обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения по телефону дежурной части Отдела МВД России по Чановскому району: 21-679, 102 или 112.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району