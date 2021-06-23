Проблема детского травматизма на дорогах всегда на особом контроле Госавтоинспекции, но в летний период она приобретает особую актуальность. Как показывает анализ аварийности, на период летних школьных каникул приходится наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий, в которых травмируются и погибают дети.

Госавтоинспекция обращается к водителям с напоминанием о том, что нужно с особой осторожностью и вниманием двигаться по дворовым территориям, где летом дети будут проводить большую часть свободного времени. Подъезжая к пешеходным переходам или, заметив ребёнка вблизи проезжей части, заранее снижать скорость движения, быть готовым остановить автомобиль в случае неожиданных маневров ребёнка.

Главную роль в обеспечении безопасности детей играют родители:

· Вы должны разъяснить правила безопасного поведения на дорогах своим детям. Всегда подавать личный пример: правильно вести себя на дороге.

· Знать и контролировать маршруты передвижения детей: всегда знать, где и чем занимается Ваш ребёнок.

· Приобретая ребёнку велосипед, самокат, гироскутер, Вы должны разъяснить, где можно кататься. Особый акцент нужно сделать на недопустимости пересечения дороги по пешеходному переходу на указанных средствах передвижения (проезжую часть можно пересекать исключительно ПЕШКОМ!).

· Не приобретать детям мопеды и мотоциклы до достижения ими соответствующего возраста и получения водительского удостоверения. Нужно понимать, что настоящая родительская любовь заключается не в выполнении всех желаний ребёнка, а в грамотном и взвешенном подходе к обеспечению его безопасности.

· Перевозя ребёнка в автомобиле, в обязательном порядке выполнять все требования ПДД. Также напомним, что запрещено перевозить пассажиров в возрасте до 12 лет на заднем сидении мотоцикла, а на мопедах и велосипедах запрещено перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест.

· Когда вы отправляете детей на отдых или экскурсию с организованной группой, Вы должны быть уверены в благонадёжности перевозчика. Каждый раз, отправляя ребёнка в поездку, обращайте внимание на видимые технические неисправности автобуса или отсутствие знака «Дети». Если перевозка детей осуществляется в ночное время, в салоне не хватает мест для сидения – о любом нарушении незамедлительно сообщайте в Госавтоинспекцию. Реагирование будет оперативным, а Ваш ребенок – в безопасности.



Госавтоинспекция призывает жителей района не оставаться равнодушными к детям на дорогах, помогать им при переходе проезжей части. Если Вы видите, как ребёнок нарушает правила, остановите его, расскажите о том, насколько это опасно.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району