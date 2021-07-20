Спрос рождает предложение: некоторые граждане вместо законных способов защиты своего здоровья и здоровья окружающих идут по пути нарушения закона и приобретают поддельные справки о прохождении вакцинации.

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание не только для продавцов поддельных документов о вакцинации от коронавирусной инфекции, но и для покупателей. Гражданин, приобретающий поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, подлежит привлечению к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовал он его или нет.Ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов предусмотрена статьей 327 УК РФ. За подделку и сбыт сертификата о вакцинации предусмотрено максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы, за покупку и хранение документа – один год лишения свободы.

В случае использования поддельного сертификата о вакцинации или QR-кода (например, поход в ресторан или кафе с заведомо поддельным сертификатом) необходимо оценивать, прежде всего, нарушение санитарно-эпидемиологических норм: если такое нарушение повлекло за собой массовое заболевание или отравление людей, либо создало такую угрозу, то ответственность наступает по части 1 статьи 236 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье – два года лишения свободы. Если же угрозы здоровью других людей не было (например, человек сам не болен и знал об этом), то его могут привлечь к ответственности по части третьей статьи 6.3 КоАП РФ за нарушение санитарных правил в период ограничительных мероприятий и взыскать штраф до 40 тысяч рублей.

Также следует обратить внимание на то, что при приобретении поддельного сертификата о вакцинации есть вероятность стать жертвой мошенников – заплатить деньги, а документ не получить.

Граждан, располагающих информацией о лицах, предлагающих услуги о получении медицинских справок, сертификатов и других документов в обход официальных процедур в сети «Интернет» или на платформах мобильных мессенджеров, просьба сообщить об этом по телефону дежурной части Отдела МВД России по Чановскому району: 21-679, 102 или 112.