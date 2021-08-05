За первое полугодие текущего года на территории Новосибирской области произошло 104 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, в которых 4 ребенка погибло и 118 получили травмы различной степени тяжести. Причем, на дороге страдают, как юные пешеходы и велосипедисты, так и «маленькие пассажиры».

Обеспечение безопасности детей на дороге – одна из приоритетных задач Госавтоинспекции и для ее выполнения сотрудниками полиции предпринимаются всевозможные меры. Но в первую очередь о безопасности детей должны позаботиться их родители.

Госавтоинспекция района призывает родителей разъяснять детям возможные риски, связанные с использованием самокатов, моноколёс, сигвеев и гироскутеров.

Участники дорожного движения, передвигающиеся с применением дополнительных устройств, так называемых средств индивидуальной мобильности, на сегодняшний момент не отнесены в отдельную группу и приравниваются к пешеходам. А значит, и правила им необходимо соблюдать, предписанные пешим участникам дорожного движения.

То есть, данным участникам запрещается на своих устройствах передвигаться по проезжей части. Они должны двигаться по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, не создавая помех другим участникам дорожного движения.

Пересекать проезжую часть необходимо в зоне пешеходного перехода, предварительно убедившись в безопасности движения. При этом, настоятельно рекомендуется при передвижении по пешеходному переходу лицам, передвигающимся с помощью средств индивидуальной мобильности, спешиться и вести данное устройство рядом или перенести его на руках. Родителям необходимо во время перехода держать своих малолетних детей за руку.

Госавтоинспекция напоминает, что при перевозке детей в автомобиле, также необходимо строго следовать Правилам. В соответствии с ПДД РФ перевозка детей в возрасте до 7 лет должна осуществляться только с помощью детского удерживающего устройства, соответствующего весу и росту ребенка. Допускается перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет на заднем пассажирском сидении с использованием детских удерживающих устройств или ремней безопасности. Перевозка детей в возрасте до 12 лет на переднем пассажирском сиденье легкового автомобиля должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств.