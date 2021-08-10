В мобильном приложении «ЮИД РОССИИ» для школьников проходит конкурс «Суперблогер соцсетей».

Ребята, которые активно ведут свои странички в социальных сетях и разбираются в правилах дорожного движения, имеют возможность получить классные призы и засветиться среди своих единомышленников на всю страну!

Подача заявок на конкурс идет до 10 августа включительно. Заявки принимаются в виде презентации, которую готовит участник, с рассказом и скриншотами о ведении своих аккаунтов в социальных сетях по пропаганде БДД.

Для участия в конкурсе детям (учащиеся 1-11 классов) нужно зарегистрироваться в мобильном приложении «ЮИД РОССИИ» (если они еще не зарегистрированы), скачав его из Google Play или Apple Store.

Если они уже зарегистрированы в приложении, то достаточно лишь обновить приложение до последней версии через Google Play или Apple Store.