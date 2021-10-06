Отдел МВД России по Чановскому району напоминает гражданам об ответственности за подделку и сбыт поддельных сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции, сертификатов (справок) с результатами ПЦР-теста, справок о медицинском отводе от прививки.

Действующим законодательством предусмотрено наказание не только для продавцов поддельных документов, но и для покупателей. Гражданин, приобретающий поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, подлежит привлечению к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовал он его или нет.

Ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов предусмотрена ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». За подделку и сбыт сертификата о вакцинации максимальное наказание - до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение документа - до одного года лишения свободы.

Если обладатель поддельной справки окажется источником инфекции, ему может грозить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в зависимости от тяжести последствий (крупный штраф или исправительные работы). А в случае летального исхода нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Граждан, располагающих информацией о лицах, предлагающих услуги о получении медицинских справок, сертификатов и других документов в обход официальных процедур в сети «Интернет» или на платформах мобильных мессенджеров, просьба сообщить об этом по телефону дежурной части Отдела МВД России по Чановскому району: 21-679, 102 или 112.