Ежедневно мы являемся участниками дорожного
движения, выступая в качестве пешехода, пассажира или водителя. Безопасность на
дороге зависит в совокупности и от пешеходов, и от водителей. И риски также
присутствуют у обеих сторон. Довольно часто виновными в ДТП являются именно
пешеходы, переходящие улицу на красный свет или в неположенном месте. Некоторые
даже банально забывают, что если переходишь дорогу, нужно смотреть по сторонам,
потому что из-за поворота может неожиданно появиться машина. И тогда уже поздно
будет смотреть в ее сторону.
Уважаемые пешеходы, Госавтоинспекция Чановского района напоминает:
• передвигаться можно только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам;
• если вы идете по краю проезжей части, то идти нужно навстречу движению транспортных средств;
• переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин;
• рекомендуется использовать элементы одежды, не ограничивающие обзор при движении, кроме того, не отвлекайтесь на мобильные телефоны и не используйте наушники;
• при отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны;
• прежде, чем переходить дорогу, даже на регулируемом пешеходном переходе, убедитесь, что водители машин во всех рядах вас заметили, а главное – остановились!
• на остановках общественного транспорта, во избежание падения, не подходите близко к проезжей части дороги. Будьте предельно бдительными и внимательными при пересечении проезжей части дороги;
• при движении в темное время суток вне населенного пункта обязательно используйте светоотражающие элементы, позволяющие обозначить вас на дороге на значительном расстоянии.
Уважаемые водители! Чановская Госавтоинспекция призывает и Вас быть внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в тёмное время суток. Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами. Особую осторожность следует проявлять в местах, где вероятно появление детей на проезжей части. Помните, юные участники дорожного движения, как правило, нетерпеливы, неосмотрительны, и довольно часто неправильно оценивают направление и скорость движения автомобиля.
ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району