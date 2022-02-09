Вниманию автовладельцев!

Уважаемые автовладельцы, напоминаем Вам, что 2 МOЭТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области предоставляет государственные услуги по выдаче разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства и выдаче свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также выдачу/продление свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов.

Необходимую информацию по предоставлению государственной услуги Вы можете получить по адресу: ул. Ленина, д. 245, р.п. Чаны, Новосибирская область, окно № 3 или по тел. 8 (383)67-29-921.

График приема заявителей по вопросам выдачи свидетельств (СКТС, ДОПОГ):

- Четверг с 09.00 до 18.00 обед с 13.00 до 14.00.