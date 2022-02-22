

Когда водитель находится за рулём, ему приходится следить сразу за многим: дорогой и тротуарами, знаками и разметкой, состоянием потока машин со всех сторон. Дорожная ситуация может измениться в любую секунду, и если (когда) внимание водителя даже частично рассеивается, последствия могут быть трагическими.



Самый распространенный фактор отвлечения у водителей – разговор с пассажирами. Сведите беседы с пассажирами к минимуму, особенно на напряжённых участках движения и при выполнении сложных манёвров.



Опасность в разговорах по мобильному за рулём – в когнитивном отвлечении. Нам кажется, что разговор по телефону – это что-то банальное и простое, но для мозга это сложно. Переписываться в мессенджерах во время движения ещё опаснее, чем говорить по телефону, ведь когда водитель набирает сообщение, его взгляд направлен в экран. Одно селфи отвлекает водителя в среднем на 14 секунд, а это более 200 метров ВСЛЕПУЮ! Не пользуйтесь средствами связи во время движения, если звонок важный, выберите место, где остановка не запрещена, и, прекратив движение, перезвоните.



Еда или питье: если водителю нужно сделать что-то из этих двух вещей, ему следует остановиться на перерыв.



Нахождение за рулем с сигаретой – очень распространенная причина отвлечения внимания: прикуривание, выброс пепла, поиск зажигалки, тушение окурка... Если водитель решил покурить, он должен остановиться, а не делать это во время управления автомобилем.



Пешеходы тоже часто становятся участниками ДТП из-за невнимательности: нередко они отвечают на звонок или пишут сообщения, идут через дорогу в капюшоне, наушниках и темных очках, все эти аксессуары делают переход дороги очень опасным – можно не услышать звук приближающегося автомобиля и не успеть отреагировать.



Водитель и пешеход! Внимательность на дороге жизненно важна для всех!



ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району