В последнее время в Новосибирской области участились случаи хищения автомобилей, причем это делается не для того, чтобы перебить VIN-номера на кузове и потом перепродать, а для банального разбора. Кризис, который возник на автомобильном рынке в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сейчас еще усугубляется сложностями с поставками запчастей и физическим отсутствием новых автомобилей.

В группу риска попадают самые ходовые модели последних лет: Lexus, Toyota Land Cruiser, Toyota RAV4, Toyota Corolla, Hyundai Solaris, Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, Nissan, Lada, Subaru, Honda, Mazda. Из-за дефицита запчастей и комплектующих обладатели «народных автобрендов» могут за считанные минуты лишиться машины или ее части. Колеса, двери, бамперы, детали интерьера, зеркала, фары – далеко не полный перечень деталей для сбыта на «черный» рынок. При этом разбор «по болтам» может участиться даже без хищения самого автомобиля.

В целях предупреждения краж и угонов транспортных средств, полиция рекомендует автовладельцам соблюдать простые правила сохранности автомобиля:

1. Не оставляйте ключ в замке зажигания.

2. Не доверяйте ключи малознакомым людям. Нежелательно передавать ключи даже на автостоянках, мойках, в автомастерских.

3. Не оставляйте открытыми двери, форточки, окна, багажник, капот.

4. Не оставляйте на видном месте вещи, сумки. Документы, деньги и ценные вещи, всегда берите с собой.

5. Паркуйте автомобиль, чтобы он находился на виду (в темное время суток в хорошо освещенном месте). Воспользуйтесь ближайшей охраняемой автостоянкой.

6. Установите противоугонное устройство: механическое, электронное или электромеханическое.

7. Нанесите дополнительную маркировку на основных агрегатах и механизмах автомобиля (кузов, двигатель) в местах известных только вам (в виде знаков и символов).

8. По возможности избегайте длительных парковок в неосвещенных и безлюдных местах.

9. Если вас останавливают незнакомые люди, не выключайте зажигание и не отпирайте дверей. Вопросы можно решить через приоткрытое окно. При малейшем подозрении на нападение – уезжайте.

10. Если вы решились подвести кого-то незнакомого, желательно, чтобы пассажир был один, и он должен сесть на переднее сидение.

11. Никогда не храните на одной связке ключи зажигания, брелоки противоугонных сигнализаций, метки иммобилайзера и ключи механических блокираторов.