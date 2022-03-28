Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма остается одной из приоритетных задач Госавтоинспекции. С этой целью сотрудники дорожной полиции посетили Чановскую СШ № 1, где в преддверии школьных каникул провели викторину по знанию ПДД для учеников младшего звена.

В начале мероприятия инспектор ГИБДД рассказала школьникам об опасных ситуациях, которые могут возникнуть на проезжей части дороги, к чему приводят нарушения Правил дорожного движения и невнимательность на дороге.

После познавательной беседы юные участники дорожного движения отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки, кроссворды, разгадывали тематические ребусы. Также ребята с удовольствием решали ситуационные задачи по ПДД и делились своими знаниями правил безопасности на дороге.

По завершении мероприятия автоинспектор пригласила школьников на экскурсию в Отделение ГИБДД района в период весенних каникул.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району