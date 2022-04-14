С 15 по 25 апреля 2022 года в миграционном пункте Отдела МВД России по

Чановскому району проводится акция «Время государственных услуг в

электронном виде».

У вас есть возможность оформить регистрацию и получить

паспорт за один день. В ходе проведения акции специалисты миграционного

пункта расскажут и окажут помощь и содействие гражданам в

регистрации на Едином портале оказания государственных и муниципальных услуг

(сайт: gosuslugi.ru) и подаче заявлений в электронной форме

на получение государственных услуг: получения заграничных паспортов,

получение паспортов РФ, по оформлению регистрационного учета.

Адрес проведения мероприятия: миграционный пункт

Отделам МВД России по Чановскому району, р.п. Чаны ул. Советская, д. 237

кабинет 15.

Напоминаем, что с 1 января 2017 года реализована

возможность оплаты государственной пошлины с учетом скидки в 30% для

получения государственных услуг по оформлению российских и заграничных паспортов. У

вас есть уникальная возможность зарегистрироваться, восстановить учетные записи,

если они имелись, подтвердить на портале оказания государственных и

муниципальных услуг, подать заявления в электронном виде.

Миграционный пункт Отдела МВД России по Чановскому району