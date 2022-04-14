С 15 по 25 апреля 2022 года
в миграционном пункте Отдела МВД России по
Чановскому району проводится акция «Время государственных услуг в
электронном виде».
У вас есть возможность
оформить регистрацию и получить
паспорт за один день. В ходе проведения акции специалисты миграционного
пункта расскажут и окажут помощь и содействие гражданам в
регистрации на Едином портале оказания государственных и муниципальных услуг
(сайт: gosuslugi.ru) и подаче заявлений в электронной форме
на получение государственных услуг: получения заграничных паспортов,
получение паспортов РФ, по оформлению регистрационного учета.
Адрес проведения мероприятия:
миграционный пункт
Отделам МВД России по Чановскому району, р.п. Чаны ул. Советская, д. 237
кабинет 15.
Напоминаем, что с 1 января
2017 года реализована
возможность оплаты государственной пошлины с учетом скидки в 30% для
получения государственных услуг по оформлению российских и заграничных паспортов. У
вас есть уникальная возможность зарегистрироваться, восстановить учетные записи,
если они имелись, подтвердить на портале оказания государственных и
муниципальных услуг, подать заявления в электронном виде.
Миграционный пункт Отдела МВД России по Чановскому району