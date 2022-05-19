31 июля 2020 года был принят новый Федеральный закон № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Федеральный закон № 248 вступил в законную силу с 01 июля 2021 года, за исключением положений об оценке эффективности контрольно-надзорных органов и об утверждении форм проверочных листов, который вступили в силу с 01 марта 2022 года.

Федеральный закон №248-ФЗ регулирует деятельность контрольных (надзорных) органов, направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, осуществляемую в пределах полномочий указанных органов посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством РФ мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.

В целях информационного обеспечения государственного контроля (надзора), муниципального контроля создаются:

1) единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля;

2) единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий;

3) информационная система (подсистема государственной информационной системы) досудебного обжалования;

4) реестр заключений о подтверждении соблюдения обязательных требований;

5) информационные системы контрольных (надзорных) органов

Контрольные (надзорные) органы могут проводить следующие профилактические мероприятия:

1) информирование;

2) обобщение правоприменительной практики;

3) меры стимулирования добросовестности;

4) объявление предостережения;

5) консультирование;

6) самообследование;

7) профилактический визит.

В случае, если по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия, контрольным (надзорным) органом будет установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу решение, предусмотренное п. 1 ч. 2 статьи 90 Федерального закона № 248, с указанием новых сроков его исполнения. При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району