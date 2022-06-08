В Чановском детском саду № 1 продолжаются занятия по дорожной грамотности, на которых инспекторы ГИБДД учат ребят правильно понимать дорожные знаки для пешеходов и велосипедистов.

Юные участники дорожного движения совместно с автоинспектором изучили не только внешний вид, но и предназначение различных групп дорожных знаков. В ходе занятия дошкольники узнали о важности обязательного соблюдения ПДД, после чего в игровой форме закрепили полученные знания о правилах безопасного перехода проезжей части и с удовольствием приняли участие в творческом задании «Дорожная мозаика». Увлеченно и сосредоточенно малыши складывали из пазлов дорожные знаки «Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка», «Движение пешеходов запрещено» и другие.

Подобные мероприятия проходят систематически и способствуют сознательному формированию у детей правил поведения в дорожной обстановке, помогают предостеречь от опасных ситуаций.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району