2 МОЭТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области информирует о том, что Вам доступны государственные услуги, предоставляемые ГИБДД в электронном виде.

Многие из Вас, наверное, слышали и знают, что есть такой сайт «Госуслуги», только не все им пользуются. Наибольшее количество граждан ежедневно приходят в Госавтоинспекцию по вопросам регистрации транспорта.