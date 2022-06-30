По данным синоптиков в ближайшие дни на территории Новосибирской области сохранится дождливая погода, в связи с чем Чановская Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения, поскольку от этого напрямую зависят жизнь и здоровье не только их самих, но и других участников движения. Помните несколько простых рекомендаций:



• Уменьшите скорость движения! Тормозной путь на мокрой дороге может быть увеличен более чем в три раза, не рассчитывайте на систему безопасности ABS, чтобы избежать неприятностей.

• Соблюдайте необходимую дистанцию между автомобилями. Вам нужно будет удвоить или утроить обычное безопасное расстояние при управлении автомобиля на мокрой дороге.

• Замените старые или изношенные щетки стеклоочистителей. Старые или изношенные лезвия гораздо менее эффективны при удалении воды, и не будут в состоянии справляться со своей работой во время сильных ливней.

• Включайте фары. Это позволит другим участникам движения быстрее увидеть Вас в дождь.

• Объезжайте встречаемые на пути движения лужи или проезжайте с пониженной скоростью, так как под водой могут оказаться крупные камни, выбоины. Проехав лужи, следует проверить действие тормозов и при необходимости просушить их. Попадая между тормозными колодками и барабаном, вода резко снижает эффективность тормозов. Чтобы просушить тормоза, следует во время движения несколько раз слегка нажать на тормозную педаль и несколько секунд удерживать ее. Повторять этот прием 3-4 раза, а затем вновь проверить действие тормозов.

• Не выезжайте на обочину дороги, особенно в тех местах, где обочины не заасфальтированы.

• Будьте особенно осторожны во время движения по мокрой дороге ночью. Рассчитать скорость других транспортных средств достаточно трудно, так как их огни преломляются во время сильного дождя.

• По возможности избегайте дальних поездок в плохую погоду. Лучше отложить на какое-то время свое путешествие.



ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району