Правила дорожного движения запрещают управление транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического). За данное правонарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность. При наличии у водителя признаков опьянения он отстраняется от управления автомобилем и направляется на освидетельствование. Водитель будет привлечен к ответственности, если будет доказан факт употребления алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Если действия водителя имеют признаки преступления, он автоматически будет признан лицом, находящимся в состоянии опьянения, если откажется от прохождения медицинского освидетельствования.



Административная ответственность. За управление транспортным средством в состоянии опьянения водитель может быть привлечен к административной ответственности, предусматривающей лишение права управления транспортным средством на срок от 1.5 до 2 лет, а также взыскание штрафа в размере 30 тыс. руб. (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ). Аналогичная ответственность предусмотрена и за передачу управления автомобилем лицу, находящемуся в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ), а так же за отказ от освидетельствования на состояние опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ). Лица, не имеющие водительского удостоверения, либо лишенные права управления транспортным средством и управляющие автомобилем в состоянии опьянения (равно как и отказавшиеся от медицинского освидетельствования) могут быть подвергнуты административному аресту на срок от 10 до 15 суток либо оштрафованы на 30 тыс.руб. (если наложение административного ареста ограничено законодательством).



Уголовная ответственность. Водители, ранее подвергавшиеся административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, либо имеющие судимость за совершения преступления, предусмотренного по ч.2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ, ст. 264.1 УК РФ, могут быть привлечены к уголовной ответственности, предусматривающей наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо принудительных работ на срок до 3 лет, либо лишения свободы на срок до 3 лет. Кроме того, осужденному будет запрещено занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет.



ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району