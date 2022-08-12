В течение июля 2022 года на территории Новосибирской области зарегистрирован рост основных показателей аварийности: дорожно-транспортных происшествий, количество погибших и раненых в них. За истекший период 2022 года на территории Чановского района в ДТП погибли 6 человек.



В целях предотвращения ДТП по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения, Госавтоинспекцией Чановского района в период с 12 по 15 августа 2022 года на территории района будут проведены оперативно-профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель».



Сотрудники ДПС усилят работу по выявлению водителей, находящихся в состоянии опьянения, и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. На некоторых участках дорог будут проводиться сплошные проверки водителей на выявление состояния опьянения.



Госавтоинспекция района просит граждан сообщать обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения по телефону дежурной части Отдела МВД России по Чановскому району: 21-679, 102 или 112.



ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району