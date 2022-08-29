С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий Госавтоинспекцией Чановского района 24 и 26 августа проводились оперативно-профилактические мероприятия «Ребенок-главный пассажир».



В период проведения мероприятий нарядами дорожно-патрульной службы ОГИБДД района уделялось особое внимание выявлению нарушений ПДД водителями, которые перевозили маленьких пассажиров, не соблюдая меры пассивной защиты, а также водителей и пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности.





Инспекторы ГИБДД помимо составления административных материалов проводили разъяснительные беседы с нарушителями о необходимости не только установки в автомобили детских удерживающих устройств, но и соблюдения всех условий их использования. За время проведения мероприятий было выявлено 7 нарушений использования ремней безопасности водителями и пассажирами, а также 3 нарушения перевозки детей-пассажиров.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району