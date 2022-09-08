Уважаемые взрослые! Вы должны дать ребенку не только навыки полезной деятельности в предстоящей ему жизни, но и навыки, как эту жизнь сохранить, как остаться живым и здоровым в окружающей человека внешней среде, в том числе и в дорожно-транспортной среде, очень динамичной, в которой ситуации быстро меняются.

Помогите вашему ребёнку сохранить жизнь и здоровье. Вместе с детьми составьте схему маршрута «дом–школа–дом» с детальным описанием особенностей каждого перехода проезжей части дороги и мест, требующих повышенного внимания. Могут быть полезными схемы других постоянных маршрутов вашей семьи («дом – музыкальная либо художественная школа», «дом – спортивная секция», «дом – дом бабушки» и т.д.), а также планы микрорайона дома и школы с их описанием.

Порядок разработки маршрута «дом-школа-дом»

1. Родители вместе со школьниками проходят путь от дома до школы и обратно и намечают наиболее безопасный путь, отмечают наиболее опасные места.

2. При выборе безопасного варианта выбираются места перехода улиц наиболее легкие и безопасные для ребенка:

1) Пешеходный переход со светофором более безопасный, чем пешеходный переход без светофора.

2) Улица и участки, где не затруднен осмотр проезжей части (нет густых кустов, деревьев, стоящих машин, особенно крупногабаритных), более безопасна, чем улица со стоящими машинами и другими предметами, закрывающими обзор ит.д.

3) После составления маршрута родители, сопровождая сына или дочь в школу и обратно (в первые недели посещения школы для первоклассника и несколько раз - для учащихся начальной школы и среднего звена), добиваются практического овладения школьниками методами безопасного движения по маршруту, понимания ими всех опасностей, которые указаны в описанном маршруте.

4) Отрабатывают привычку заблаговременного выхода из дома,отсутствия спешки, перехода улицы только шагом, строго под прямым углом, не наискосок, тщательного осмотра дороги перед переходом, даже если она пустынна.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району