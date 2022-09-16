В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей со стажем управления транспортным средством менее двух лет с 13 по 15 сентября на территории Чановского района сотрудниками ОГИБДД района и 2 МОЭТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области проведены оперативно-профилактические мероприятия «Начинающий водитель».



В период операции работа автоинспекторов была направлена на пресечение нарушений требований Правил дорожного движения начинающими водителями, проверено техническое состояние учебных автомобилей, соответствие их конструкции условиям обеспечения безопасности дорожного движения, наличие необходимых документов у инструкторов.



За период проведения мероприятий «Начинающий водитель» к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечены 11 водителей, имеющих стаж управления транспортным средством менее двух лет, а также 6 мастеров производственного обучения.



Автоинспекторы советуют начинающим водителям соблюдать несколько простых правил:

1. Разместите на автомобиле знак «Начинающий водитель».

2. После приобретения автомобиля совершите на нем несколько поездок с инструктором либо с опытным водителем.

3. Заранее продумывайте удобный и безопасный маршрут, для чего можно использовать карты браузеров и мобильных приложений.

4. Всегда проверяйте техническое состояние автомобиля перед поездкой.

5. Будьте спокойны и уравновешены, находясь за рулем.

6. Всегда используйте ремни безопасности.

7. Не включайте громко музыку – она может вас отвлекать.

8. Не разговаривайте по мобильному телефону во время поездки.

9. Выбирайте скорость движения, при которой чувствуете себя максимально безопасно и комфортно.

10. Соблюдайте безопасную дистанцию до впереди едущего автомобиля и боковой интервал.

11. Держите руль двумя руками и не делайте резких движений рулем.

12. Не забывайте показывать сигналы поворота.

13. Перед парковкой выходите из автомобиля, чтобы оценить ситуацию.



ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району