На дорогах Чановского района автоинспекторами организована и проведена акция «Ребенок-главный пассажир», направленная на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров и предупреждение правонарушений, связанных с нарушением Правил перевозки маленьких пассажиров. В ходе мероприятия дорожные полицейские проводили разъяснительные беседы с водителями о необходимости не только установки в автомобили детских удерживающих устройств, но и соблюдения всех условий их использования, вручали им памятки по указанной тематике.



Водители, помните: перевозить ребенка в автомобиле можно только с использованием детского удерживающего устройства, цена жизни ребенка несопоставима стоимости удерживающего устройства! Пассажир маленький – ответственность большая!



ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району