На дорогах Чановского района автоинспекторами
организована и проведена акция «Ребенок-главный пассажир», направленная на
профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров и
предупреждение правонарушений, связанных с нарушением Правил перевозки
маленьких пассажиров. В ходе мероприятия дорожные полицейские проводили
разъяснительные беседы с водителями о необходимости не только установки в
автомобили детских удерживающих устройств, но и соблюдения всех условий их
использования, вручали им памятки по указанной тематике.
Водители, помните: перевозить ребенка в автомобиле можно только с использованием детского удерживающего устройства, цена жизни ребенка несопоставима стоимости удерживающего устройства! Пассажир маленький – ответственность большая!
ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району