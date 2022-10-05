В сети «Интернет» все большую популярность набирают сервисы поиска попутчиков, которыми пользуются как водители, так и пассажиры. Граждане размещают объявления о планируемых поездках в каком-либо направлении и количестве свободных мест, после чего стороны договариваются об оплате.



У транспортных средств, водители которых осуществляют нелегальные перевозки пассажиров, отсутствует тахограф, фиксирующий количество времени, проведенного водителем за рулем, а также скорость движения. Текущая техническая исправность транспортного средства, равно как и состояние здоровья водителя неизвестны пассажиру. Также гражданин не может проверить наличие каких-либо документов на управление транспортом. За рулём может оказаться человек без опыта вождения и даже в состоянии опьянения.



Так, 15 марта 2022 года в г. Новосибирске произошло страшное ДТП: минивэн «Тойота Ипсум», выполнявший рейс из Республики Алтай и относящийся к сервису BlaBlaCar, совершил столкновение с прицепом припаркованного КАМАЗа. В результате ДТП три пассажира легкового автомобиля погибли, пострадали еще три человека – водитель и две женщины. Они оказались заблокированы в машине, и их пришлось извлекать с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования. По предварительным данным водитель минивэна уснул за рулем.



Сотрудники Госавтоинспекции призывают граждан не прибегать к услугам нелегальных трансферов. О нарушениях правил перевозки пассажиров необходимо сообщать в полицию.



ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району