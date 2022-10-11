На сегодняшний день превышение скорости или несоответствие ее конкретным дорожным условиям является одной из основных причин совершения ДТП. В результате получают травмы и гибнут участники дорожного движения, причем, согласно статистике ДТП, при увеличении скорости тяжесть последствий возрастает в геометрической прогрессии. При ДТП на скорости 30 км/ч риск смертельного исхода для пешехода 5%, при 50 км/ч – 40%, а при 65 км/ч – уже 84%.



К сожалению, не многие водители осознают, что превышение скорости в реальных условиях дорожного движения не приводит к существенному выигрышу во времени. Лишь 2 минуты выиграет водитель, преодолевающий средний городской маршрут (около 20 км) со скоростью 80 км/ч, вместо разрешенных 60 км/ч. Никогда не старайтесь сократить время поездки, т. е. не превышайте скорость, достаточно одного мгновения для наступления необратимых последствий. Стоит ли рисковать жизнью и нервничать ради пары минут? Не стоит также забывать, что водитель, превышающий скорость, подвергает риску не только себя, но и окружающих людей.



Уважаемые водители! В целях предотвращения аварий по причине не соблюдения скоростного режима напоминаем Вам, что в соответствии с разделом 10 ПДД РФ водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований правил дорожного движения.



В населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, а в жилых зонах и на дворовых территориях не более 20 км/ч.



Соблюдение скоростного режима – мера, позволяющая сохранить жизнь всех участников дорожного движения. Водитель, дорога не взлетная полоса!



ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району