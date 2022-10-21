Чаще всего причиной совершения дорожно-транспортных происшествий становится переутомление водителя, длительное время находившегося за рулём. Длительные поездки в ночное время суток приводят к усталости и снижению внимания, замедленной реакции водителя на изменяющуюся дорожную остановку. О том, что сон – плохой попутчик, стоит всегда помнить и водителям, осуществляющим длительные поездки, связанные со служебной необходимостью.



Побороть сонливость можно только одним способом — остановить машину и отдохнуть. Остальные средства — кофе, курение, громкая музыка, открывание окон — не действуют. Водитель может замедлить наступление предельной усталости, правильно подготовившись к поездке.

Чтобы не подвергать опасности себя и своих близких, Госавтоинспекция рекомендует:

1. Прежде чем отправиться в долгое путешествие, необходимо обязательно хорошо отдохнуть.

2. Не стоит отправляться в путь после бессонной ночи или утомительного рабочего дня. Полноценный сон накануне поездки – лучший способ предотвращения сонливости за рулём.

3. По возможности отказаться от движения в ночные часы.

4. Не управлять автомобилем в болезненном состоянии.

5. Чередовать управление машиной и отдых: после 2—2,5 часов движения делать 5—10-минутные перерывы.

6. Спящие рядом люди усыпляют — эффект, похожий на передачу зевоты от одного человека другому.



Если есть ощущение, что водитель засыпает, будить его нужно негромким обращением по имени или вопросом. Нельзя кричать, трясти человека или толкать его — не исключено, что от неожиданности он резко затормозит либо «бросит» машину в сторону, создав аварийную ситуацию.



Если сонливость всё же настигает, автоинспекторы настоятельно рекомендуют остановиться в безопасном месте и поспать полтора-два часа. Порой даже 15-20 минут отдыха позволяют опытному водителю взбодриться и безопасно продолжить движение.



Помните о личной безопасности, ответственности за жизнь и здоровье родных и близких.



ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району