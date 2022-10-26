Время школьных каникул – это период, когда детям необходимо обеспечить максимальную безопасность на дороге, как правило, в период отдыха от учебы ситуация с детской дорожной аварийностью ухудшается: из-за неблагоприятных погодных условий в группу риска попадают как маленькие пешеходы, так и дети-пассажиры.



Чтобы каникулы не омрачились неприятными происшествиями, связанными с получением, в первую очередь, детьми и подростками травм во время прогулок, сотрудники ГИБДД рекомендуют родителям позаботиться о безопасности своих детей:

• Вы должны разъяснить правила безопасного поведения на дорогах своим детям. Всегда подавать личный пример: правильно вести себя на дороге.

• Знать и контролировать маршруты передвижения детей: всегда знать, где и чем занимается Ваш ребёнок.

• Перевозя ребёнка в автомобиле, в обязательном порядке выполнять все требования ПДД.

• Когда вы отправляете детей на отдых или экскурсию с организованной группой, Вы должны быть уверены в благонадёжности перевозчика. Каждый раз, отправляя ребёнка в поездку, обращайте внимание на видимые технические неисправности автобуса или отсутствие знака «Дети». Если перевозка детей осуществляется в ночное время, в салоне не хватает мест для сидения – о любом нарушении незамедлительно сообщайте в Госавтоинспекцию. Реагирование будет оперативным, а Ваш ребенок – в безопасности.



В период каникул дорожная полиция еще раз призывает водителей к внимательности и бдительности, а пешеходам напоминает о главном правиле – при переходе проезжей части даже в установленном месте необходимо убедиться в безопасности перехода.



Правоохранители просят родителей провести с детьми дополнительные разъяснительные беседы о недопустимости нарушений ПДД и соблюдении мер личной безопасности на улице, а жителей района – не оставаться равнодушными к детям на дорогах, помогать им при переходе проезжей части. Если Вы видите, как ребёнок нарушает правила, остановите его, расскажите о том, насколько это опасно.



ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району