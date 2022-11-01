В целях стабилизации обстановки с аварийностью, недопущения ДТП и снижения тяжести их последствий Госавтоинспекцией Чановского района в период с 28 по 31 октября 2022 года проводились оперативно-профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель».

В период проведения операции нарядами ДПС особое внимание уделялось профилактике правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, а также иных грубых нарушений Правил дорожного движения.

В ходе проведения мероприятия автоинспекторы пресекли 2 случая управления транспортным средством водителем, находившимся в состоянии опьянения.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району