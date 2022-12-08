По итогам 10-ти месяцев 2022 года на территории Новосибирской области зарегистрировано 267 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 3 ребенка погибли и 287 получили травмы.



В целях совершенствования и активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в рамках межведомственного взаимодействия ГУ МВД России по Новосибирской области и Министерства образования Новосибирской области на территории Чановского района стартовал региональный проект «День дорожной безопасности» в образовательных организациях.



В рамках данного проекта каждый второй вторник месяца в образовательных организациях, расположенных на территории района, определяется как День дорожной безопасности. 13 декабря сотрудники полиции совместно с педагогическими работниками будут проводить в образовательных учреждениях различные профилактические мероприятия.



Госавтоинспекция Чановского района обращается к учащимся, педагогам и родительской общественности с просьбой принять в проекте активное участие, ведь каждый из нас может внести бесценный вклад в профилактику детского травматизма, воспитать наших детей дисциплинированными участниками дорожного движения и, как следствие, избежать ДТП!