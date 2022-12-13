В Чановском районе в рамках реализации регионального проекта Госавтоинспекции и Министерства образования Новосибирской области проведен единый «День дорожной безопасности».

Главная цель мероприятий – получение и закрепление школьниками знаний, умений и навыков безопасного участия в дорожном движении.

13 декабря сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогами образовательных организаций провели в школах района различные профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения: беседы, занятия, викторины, ЮИДовцы представили школьникам свои агитационные выступления.

Организаторы Дня сделали акцент на безопасности пешеходов: ребятам рассказали об особенностях поведения на дороге, правилах перехода проезжей части, указали на недопустимость использования наушников и мобильного телефона при переходе дороги, а также напомнили о необходимости применения светоотражающих элементов в темное время суток.

Автоинспекторы уверены: участвуя в тематических мероприятиях, школьники повторят правила безопасного участия в процессе дорожного движения и будут применять свои знания в повседневной жизни.