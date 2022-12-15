Госавтоинспекция Чановского района напоминает, что автодорога К-02 «Чаны-Венгерово-Кыштовка» является второстепенной по отношению к главной автодороге Р-254 «Иртыш», при приближении к перекрестку указанных автодорог установлен дорожный знак 2.4 «Уступите дорогу».

Согласно п.13.9 ПДД РФ на перекрёстке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.



Правила для выезда со второстепенной на главную дорогу гласят, что водитель при приближении к перекрестку обязан оценить ситуацию: используя глазомер, нужно определить дистанцию до движущихся автомобилей и их скорость, а для этого НУЖНО ОСТАНОВИТЬСЯ на пересечении! Если автомобили движутся по главной дороге с высокой скоростью, то на перекрестке они будут уже через несколько секунд, и Вам банально не хватит времени на маневр, при этом водители транспорта на главной дороге знают о своем преимуществе и в большинстве случаев не снижают скорость при приближении к перекрестку, в результате чего у них не остается времени и дистанции для экстренного торможения. Многие водители ошибочно полагают, что грузовой транспорт движется по автодороге Р-254 «Иртыш» со скоростью, не превышающей 60-70 км/ч, при этом фактически грузовые ТС могут развивать скорость 90 км/ч.

Изучением видеозаписей, на которых запечатлены ДТП, имевшие место на указанном перекрестке автодорог 02 и 12 декабря, в результате которых погибли 4 человека, установлено, что водители авто, выезжавших со второстепенной дороги на главную, не останавливали свои транспортные средства на пересечении, чтобы убедиться в безопасности совершаемого маневра.



Уважаемы водители! Для того чтобы не провоцировать ДТП при выезде на главную дорогу, необходимо остановиться и убедиться в отсутствии помех. Дорога ошибок не прощает, и, к сожалению, расплатой за спешку и желание «проскочить» может стать чья-то жизнь…