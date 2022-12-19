Уважаемые автовладельцы,

2 МОЭТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области информирует Вас о том, что в выходные и праздничные новогодние дни приём граждан в 1РО 2МОЭТНиРАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области (р.п Чаны, ул. Ленина, 245) будет осуществляться по следующему графику:

31.12.2022 - выходной

04.01.2023

с 9-00 до 17-00

Обед с 13-00 до 14-00

05.01.2023

с 9-00 до 17-00

Обед с 13-00 до 14-00

06.01.2023

с 9-00 до 17-00

Обед с 13-00 до 14-00

С 10.01.2023 года приём граждан по ранее установленному графику.

Телефон для справок и консультаций 8(383)672-13-74.