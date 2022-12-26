26.12.2022 в 15 часов 55 минут на 1 км + 44 м автодороги «Чаны-Песчаное Озеро» Чановского района Новосибирской области, со стороны р.п. Чаны в сторону к.п. Озеро-Карачи, водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 219110 Лада Гранта, в пути следования при совершении маневра обгона допустил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ 219110 Лада Гранта под управлением водителя 1973 года рождения. В результате ДТП пострадало два пассажира, в том числе одна несовершеннолетняя.

Госавтоинспекция района обращается ко всем водителям с просьбой строго соблюдать правила дорожной безопасности и помнить, что практически любой выезд на полосу встречного движения является маневром, представляющим опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения.