Госавтоинспекция обращается к начинающим водителям с настоятельной рекомендацией безукоризненно соблюдать правила дорожного движения. Особое внимание недавним выпускникам автошкол следует уделять проезду пешеходных переходов, соблюдению скоростного режима и безопасной дистанции. Также особенно аккуратно водителям следует передвигаться по дворовым территориям.



Обязательно размещение на автомобиле знака «Начинающий водитель» – восклицательный знак на стекле машины должен привлечь внимание других автомобилистов и предупредить их о том, что за рулем находится неопытный новичок. Внешний вид знака описан в пункте 8 «Основных положений по допуску ТС к эксплуатации». Он должен представлять собой квадрат желтого цвета (длина стороны 150 мм) с изображением черного восклицательного знака (высота 110 мм).



Никаких привилегий водителю наклеенный на стекло восклицательный знак не дает, однако другим участникам дорожного движения следует быть особенно внимательными при езде и совершении маневров рядом с такими автомобилистами: их действия порой могут быть нелогичными и непредсказуемыми, а реакция – замедленной.



Госавтоинспекция района призывает начинающих водителей соблюдать несколько простых правил:

1. После приобретения автомобиля совершите на нем несколько поездок с инструктором либо с опытным водителем.

2. Заранее продумывайте удобный и безопасный маршрут, для чего можно использовать карты браузеров и мобильных приложений.

3. Всегда проверяйте техническое состояние автомобиля перед поездкой.

4. Будьте спокойны и уравновешены, находясь за рулем.

5. Всегда используйте ремни безопасности.

6. Не включайте громко музыку – она может Вас отвлекать.

7. Не разговаривайте по мобильному телефону во время поездки.

8. Выбирайте скорость движения, при которой чувствуете себя максимально безопасно и комфортно.

9. Соблюдайте безопасную дистанцию до впереди едущего автомобиля и боковой интервал.

10. Держите руль двумя руками и не делайте резких движений рулем.

11. Не забывайте показывать сигналы поворота.

12. Перед парковкой выходите из автомобиля, чтобы оценить ситуацию.