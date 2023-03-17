Несмотря на наступление календарной весны, передвигаться на двухколесных транспортных средствах ещё очень рано: на дорогах по-зимнему скользко, а забытые навыки управления при таких погодных условиях могут спровоцировать дорожно-транспортное происшествие.



Госавтоинспекция Чановского района призывает мотоциклистов вначале мотосезона соблюдать несколько простых рекомендаций:

1. Тщательно проверьте техническое состояние мотоцикла: состояние резины, работу двигателя и тормозной системы, уровень жидкостей и актуальность документов.

2. Дождитесь дождя. Зимняя борьба с гололёдом имеет последствия: соль, песок, гравий и прочий мусор остаётся на дороге еще долго после схода снежных масс, выход один – дождаться первого сильного дождя, который смоет всю накопившуюся грязь, либо выезжать после очистки улиц поливальными машинами.

3. Выбирайте аккуратный стиль вождения. Даже при кажущейся тёплой погоде асфальт всё равно остаётся холодным, поэтому чтобы избежать неприятных последствий, следует исключить резкие старты со светофора, экстремальные углы наклона и экстренные торможения.

4. Одевайтесь теплее. Имидж в данном случае – ничто, ведь речь идет не только о банальных простудах, но и о реальной угрозе жизни. Если в середине пути у Вас «окоченеют» руки, то есть большая вероятность не справиться с управлением на сколькой дороге.

5. Используйте пинлок. Если Ваш шлем оборудован креплениями для дополнительного стекла – самое время его приобрести (а если нет – это повод задуматься о покупке нового шлема). Так называемый pinlock защищает визор от запотевания, что незаменимо при околоминусовой погоде и высокой влажности. Наверное, нет нужды пояснять, что может произойти при полной или частичной потере видимости на дороге, да и постоянно отвлекаться, чтобы протереть визор, тоже небезопасно.

6. Восстановить навыки на площадке. Достаточно несколько раз покружить «восьмерку» и отточить тормозной путь на безлюдной парковке, чтобы вновь почувствовать уверенность в мотоцикле и освежить навыки вождения.

7. Повысьте заметность на дороге. Не забывайте регулярно очищать и проверять работоспособность осветительных приборов, а также обзаведитесь яркими элементами одежды со светоотражающими вставками.

8. Следите за дорожным покрытием: выбоины на дороге, ремонт со снятием покрытия и расплавленным гудроном, а также просыпающийся из грузовиков гравий и песок могут создать массу аварийно-опасных ситуаций. Отдельную опасность таят лужи – под небольшим, на первый взгляд, озерцом воды может скрываться открытый люк или провалившаяся «ливнёвка». А при лёгком минусе лужи предсказуемо могут превратиться в лёд.



Уважаемые водители мототранспорта! Неукоснительно соблюдайте Правила дорожного движения, не подвергайте свои и чужие жизни опасности!