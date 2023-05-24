Госавтоинспекция напоминает
Уважаемые любители самокатов и иных средств индивидуальной мобильности! Помните об основных правилах безопасной поездки, ведь пренебрегая ими от ваших действий могут пострадать другие участники дорожного движения, особенно дети
Итак, запоминаем
Основные правила безопасной поездки на СИМ и велосипедах:
на тротуарах и пешеходных дорожках предоставлять преимущество в движении пешеходам
спешиваться перед переходом дороги и переходить улицу только по пешеходному переходу, предварительно убедившись в своей безопасности;
не отвлекаться во время движения на мобильный телефон и иные гаджеты, держать руль обеими руками;
один самокат – один человек;
использовать защитную экипировку: шлем, налокотники, наколенники;
обязательно разместить на одежде световозвращающие элементы для того, чтобы стать заметнее на дороге
Каждый водитель СИМ должен знать требования ПДД, а главное - применять эти знания при участии в дорожном движении
Уважаемые любители самокатов и иных средств индивидуальной мобильности! Помните об основных правилах безопасной поездки, ведь пренебрегая ими от ваших действий могут пострадать другие участники дорожного движения, особенно дети
Итак, запоминаем
Основные правила безопасной поездки на СИМ и велосипедах:
на тротуарах и пешеходных дорожках предоставлять преимущество в движении пешеходам
спешиваться перед переходом дороги и переходить улицу только по пешеходному переходу, предварительно убедившись в своей безопасности;
не отвлекаться во время движения на мобильный телефон и иные гаджеты, держать руль обеими руками;
один самокат – один человек;
использовать защитную экипировку: шлем, налокотники, наколенники;
обязательно разместить на одежде световозвращающие элементы для того, чтобы стать заметнее на дороге
Каждый водитель СИМ должен знать требования ПДД, а главное - применять эти знания при участии в дорожном движении