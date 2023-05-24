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Госавтоинспекция напоминает\"⬇\"
Уважаемые любители самокатов и иных средств индивидуальной мобильности! Помните об основных правилах безопасной поездки, ведь пренебрегая ими от ваших действий могут пострадать другие участники дорожного движения, особенно дети \"👧🏼\"\"🧒🏼\"

Итак, запоминаем\"👇\"
Основные правила безопасной поездки на СИМ и велосипедах\"🛴\"\"🚲\":

\"🔸\"на тротуарах и пешеходных дорожках предоставлять преимущество в движении пешеходам
\"🔸\"спешиваться перед переходом дороги и переходить улицу только по пешеходному переходу, предварительно убедившись в своей безопасности;
\"🔸\"не отвлекаться во время движения на мобильный телефон и иные гаджеты, держать руль обеими руками;
\"🔸\"один самокат – один человек;
\"🔸\"использовать защитную экипировку: шлем, налокотники, наколенники;
\"🔸\"обязательно разместить на одежде световозвращающие элементы для того, чтобы стать заметнее на дороге

Каждый водитель СИМ должен знать требования ПДД, а главное - применять эти знания при участии в дорожном движении\"❗\"
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