В рамках профилактических мероприятий «Летние каникулы» автоинспекторы пригласили на экскурсию в Чановскую Госавтоинспекцию юных инспекторов дорожного движения отряда «Перекресток» ДЮЦ «Гармония», где ребята, впервые присутствовавшие на таком мероприятии, смогли побеседовать с действующими сотрудниками Госавтоинспекции. Дорожные полицейские рассказали школьникам о своей работе, истории Отдела и провели с ними беседу о важности соблюдения Правил дорожного движения. Также ребятам напомнили о правилах пользования средствами индивидуальной мобильности и о том, почему так необходимо использовать световозвращающие элементы в темное время суток.



После познавательной беседы инспекторы ДПС пригласили гостей на улицу, где продемонстрировали патрульный автомобиль. Особенный восторг у ЮИДовцев вызвало светосигнальное оборудование спецтранспорта. Экскурсия была завершена на положительных нотах. Каждый школьник получил возможность посидеть в патрульном автомобиле и сделать памятное фото. Некоторые из ребят после мероприятия признались, что хотели бы связать свою жизнь со службой в полиции и пообещали всегда соблюдать Правила дорожного движения.